В Азербайджане выявлено еще 2 266 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 194 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 266 случаев заражения коронавирусом, 1 194 человека вылечились, 24 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 520 068 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 486 426 человек вылечились, 6 939 – скончались, число активных больных составляет 24 827.
За последние сутки в стране проведено 13 552 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 131 033.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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