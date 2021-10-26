ОАО "Азерэнержи" распространило заявление о незаконном строительстве в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/- ОАО "Азерэнержи" распространило заявление о незаконном строительстве в Баку.

Как сообщает Trend, в заявлении говорится:

"Сегодня группа людей перекрыла дорогу на проспекте Зии Буниятова, утверждая, что со стороны "Азерэнержи" было оказано давление на принадлежащий им земельный участок.

Обращаем ваше внимание, что указанная территория является охранной зоной высоковольтной воздушной линии 110 кВ, находящейся на балансе Бакинской электрической сети ОАО "Азерэнержи". Сообщаем, что согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 103 от 10.06.2005 года, захват охранной зоны высоковольтной воздушной линии гражданами является незаконным, такие нарушения влекут за собой уголовную ответственность.

В указанном районе в разное время по ряду причин неоднократно возникали пожары, происходили отключения линий, тысячи абонентов оставались без электричества.

Территория была незаконно захвачена определенными лицами в результате халатности ряда соответствующих учреждений в прошлые годы, не было каких-либо правовых документов, возникли серьезные трудности в устранении аварий на линиях. В начале сентября текущего года территория была освобождена от незаконных торговых объектов для оказания неотложных технических услуг линиям.

Однако несколько дней назад несколько неизвестных лиц, представившись ветеранами Карабаха, взломали ворота закрытой территории, проникли на территорию и начали незаконные строительные работы на пустой территории. Неоднократные просьбы наших сотрудников о прекращении незаконных действий были проигнорированы.

Наши ветераны - сыновьяазербайджанского народа. Каждый из нас обязан беречь их, заботиться о них. Все участники Карабахской войны, семьи ветеранов и шехидов, работавшие в ОАО "Азерэнержи" и внесшие свой вклад в освобождение наших земель от оккупации, никогда не оставались без внимания. Мы с уважением относимся и к пожеланиям этих отважных людей. Но это не может быть объяснением того, что мы снова подвергаем опасности этих молодых людей, которые потеряли свое здоровье ради Родины, под убивающими линиями электропередач.

С полной ответственностью заявляем, что ни у кого из этих лиц нет документов о разрешении на занятие предпринимательской деятельностью на этой территории, и выдача таких документов в охранные зоны высоковольтных воздушных линий является незаконной.

Еще раз призываем уважаемых ветеранов, которые являются нашей гордостью, проявлять сдержанность".

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)