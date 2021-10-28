Избраны генеральные директора нескольких институтов НАНА
БАКУ /Trend / - 28 октября состоялось онлайн-собрание отделения гуманитарных и общественных наук Национальной академии наук Азербайджана. Были избраны генеральные директора нескольких институтов.
Как сообщает Trend, член-корреспондент НАНА Муса Гасымлы был избран на должность генерального директора Института кавказоведения, доктор исторических наук, профессор Марьям Сеидбейли - Института истории науки, доктор юридических наук Айтен Мустафазаде - Института права и прав человека, доктор филологических наук, профессор Надир Мамедли - Института языкознания имени Насими.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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