В Азербайджане в ноябре 10 дней будут нерабочими
БАКУ /Trend/ - В ноябре 10 дней в Азербайджане будут нерабочими.
Как сообщает в понедельник Trend, 8 ноября текущего года в стране отмечается День Победы Азербайджанской Республики, а 9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики.
Таким образом четыре дня подряд будут нерабочими, так как 6 и 7 ноября выходные, а 8 и 9 - праздничные дни. Тем самым, с учетом других субботних и воскресных дней в ноябре, в общей сложности в этом месяце нерабочими будут 10 дней.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)
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