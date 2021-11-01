В Азербайджане в ноябре 10 дней будут нерабочими

БАКУ /Trend/ - В ноябре 10 дней в Азербайджане будут нерабочими.

Как сообщает в понедельник Trend, 8 ноября текущего года в стране отмечается День Победы Азербайджанской Республики, а 9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики.

Таким образом четыре дня подряд будут нерабочими, так как 6 и 7 ноября выходные, а 8 и 9 - праздничные дни. Тем самым, с учетом других субботних и воскресных дней в ноябре, в общей сложности в этом месяце нерабочими будут 10 дней.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)