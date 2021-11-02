Завтра в Баку местами возможен кратковременный дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, ветер умеренный северный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью - 11-13, днем - 15-18 градусов тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами интенсивные, на горных территориях возможен снег. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)