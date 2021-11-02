В системе образования будет введен новый формат - замминистра Азербайджана
БАКУ / Trend / - В системе образования будет введен новый формат.
Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев во время обсуждения нового законопроекта "О высшем образовании", подготовленного рабочей группой при комитете Милли Меджлиса по науке и образованию.
Он отметил, что новый законопроект нуждается в доработке: "Полагаю, что этот документ окажет положительное влияние на систему образования в Азербайджане. Необходимо улучшить качество образования, в стране должны применяться гибкие программы. Считаю, что такой подход является важным условием".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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