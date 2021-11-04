АО провел международные курсы по травматологии (ФОТО)

В последние годы в результате технологического и научного развития травматология и ортопедия одна из самых прогрессирующих и расширяющихся областей медицины. Проведения курсов для практических врачей является очень важным для улучшения теоретических и практических навыков.

В Баку в отеле Парк Инн Радиссон 3 ноября были проведены международные курсы по травматологии на тему “Лечение переломов бедра и тазобедренного сустава” на которых участвовало 42 травматолога. Мы говорим с председателем курсов старшим научным сотрудником Азербайджанского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии , руководителем азербайджанского отделения Международной организации АО травма доктором медицинских наук Айдыном Гахрамановым.

Расскажите пожалуйста о цели курсов AO?

Международное общество травматологов АО было создано 63 года назад в Европе. На сегодняшний день АО крупнейшая организация в области травматологии и ортопедии, охватывающая фактически все страны мира. Основная цель АО внедрение новых имплантатов и хирургических методов, используемых в травматологии, улучшение теоретических и практических навыков травматологов. С целью улучшения знаний и подготовки травматологов, внедрению современных методов лечения и таким образом улучшению качество лечения пациентов АО организует курсы и семинары по всему миру.

Каждый курс посвящён определённой теме и охватывает вопросы диагностики, лечения отдельных сегментов костей и суставов. При этом заранее составляется программа лекций максимально охватывающая все вопросы современных подходов хирургического лечения. После курсов участникам выдаются международно признанные сертификаты.

С какого времени курсы АО проводятся в Азербайджане?

Курсы АО проводятся в нашей стране с 2017 года. То есть с того времени как мы стали членами международной организации АО Травма за этот период в Азербайджане было проведено 3 курса. Последний в 2019 году. K сожалению в связи с пандемией в прошлом году нам не удалось провести курс. К нашей большой радости в этом году после снятий ограничений нам это удалось. Это первые за последние 2 года в нашей республике обучающие курсы в области травматологии причем с участием международных инструкторов.

Из каких стран были инструкторы?

Инструкторы были из Англии, Турции и Швеции. Отрадно что на курсах преподовали также инструкторы из Азербайджана. Профессор Галандар Джанбахышов является очень опытным, с большим багажом знаний дипломированным инструктором АО.

Какой теме были посвящены курсы?

Тема курсов была Переломы области бедренной кости и тазобедренного сустава. Тема очень актуальна для травматологии. Во время курсов на лекциях курсантам подробно излагались методы диагностики и новые подходы к лечению переломов бедренной кости. Были даны практические рекомендации. Новизна состояло в том что в тему лекций были включены и алгоритмы практических рекомендаций лечения переломов вокруг искусственного тазобедренного и коленного суставов-то есть после замены сустава- так называемые перипростетические переломы.

В чем заключается особенность этих переломов?

Лечение перипростетических переломов одна из самых сложнейших задач травматологии и ортопедии. Сложность заключается не только в фиксации сломанной кости но и в правильной диагностики перелома и в выборе лечения согласно алгоритму. То есть в зависимости от особенностей перелома можно зафиксировать сломанную кость и сохранить искусственный сустав а в некоторых случаях наряду с этим надо менять и сам искусственный сустав на более сложный. Должен отметить что замена суставов а в последние годы и лечение осложнений является актуальной для нашей страны. В связи с этим мы планируем провести отдельные курсы по первичной артропластики, то есть замене суставов с самого начала. Потому что в большинстве случаев основные проблемы и осложнения обычно связанны именно с начальным этапом замены сустава.

Будут ли в дальнейшем проводиться курсы?

Основная цель организации АО это помощь в повышении уровня знаний и навыков травматологов. И для этой цели это очень важно проведения международных курсов и семинаров для наших врачей. Азербайджанские травматологи достойны высоко уровня образования, а наши больные качественного лечения. В дальнейшем планируется проведение курсов AO в нашей стране.