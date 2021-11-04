Армяне пытались арменизировать албанские церкви – глава албано-удинской общины

БАКУ /Trend/ - Армяне пытались арменизировать албанские церкви

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend председатель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, посетивший албанские церкви в селе Чинарлы Ходжавендского района.

По его словам,в селе очень богатое албанское культурное наследие: «Здесь две албанские церкви. Большая из них расположена в селе Чинарлы, которое входит в состав административной территории Гадрута, и сегодня мы ее посетили. Эта территория около 30 лет находилась под армянской оккупацией, и уже год как освобождена. Гадрут святое место для нас, здесь несколько старинных албанских церквей, одна из которых в Чинарлы. Армяне пытались преподнести их как свои, но на церквях остались элементы албанской церкви. Благодаря нашим шехидам и гази сегодня мы можем спокойно посещать наши храмы. Мы будем молиться за наших шехидов, которых никогда не забудем. Армяне оккупировали не только наши земли, но и уничтожили большинство памятников культурного наследия. Наша главная задача сегодня - восстановить на этих территориях албанское христианское наследие».

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)