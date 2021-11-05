В Азербайджане предложено увеличить размер компенсации молодым учителям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено увеличить размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и аренду жилья учителям, работающим в сельской местности, сообщает в пятницу Trend.

Это предусматривает законопроект "О государственном бюджете на 2022 год".

В соответствии с законопроектом, чтобы привлечь на работу в общеобразовательные заведения сельских районов до 20 тысяч молодых специалистов, окончивших высшие и средние специальные учебные заведения педагогического профиля, размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и аренду жилья будет увеличен с 60 до 90 манатов.

Отметим, что законопроект уже поступил в Милли Меджлис и будет обсуждаться на заседаниях парламентских комитетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)