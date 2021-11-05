Состоялась презентация портала www.shusha.today, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация портала www.shusha.today, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, портал создан на английском языке с целью информирования мировой общественности об истории города Шуша и событиях, которые произошли в городе до сегодняшнего дня.

Член рабочей группы Заур Мамедов сообщил, что портал состоит из 7 разделов. Раздел "Наша Шуша" содержит информацию об истории города от его основания до оккупации, об оккупации города армянами, о 44-дневной войне, об освобождении города и обращение в этой связи к народу Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Во втором разделе под названием "Армянский вандализм в Шуше" содержится информация об армянском вандализме в отношении исторических и культурных памятников города, о его разрушении после оккупации, разграблении мирового, местного и национального культурного наследия, список уничтоженного культурного наследия, информация о том, когда и кем эти памятники были построены, о разрушении их армянами, а также об объявлении города Шуша государственным историко-архитектурным заповедником.

В разделе "Шуша сегодня" содержится информация о распоряжениях Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с городом Шуша после освобождения от оккупации, визитах главы государства в Шушу, о восстановительных работах и нововведениях в Шуше. Этот раздел постоянно обновляется, и история строительства города Шуша будет поэтапно отражена в этом разделе.

В разделе "Герои города Шуша" содержится распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Шуши" и список военнослужащих Вооруженных Сил Республики Азербайджан, проявивших личное мужество и отвагу, участвуя в боевых действиях за освобождение города Шуша.

В разделе "Знаменитые люди города Шуша" представлена ​​информация, фото и видео об исторических личностях, которые родились, жили, творили в Шуше и сыграли неоценимую роль в истории и культуре города.

На мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы, была представлена ​​музыкальная программа в исполнении заслуженных артистов Фарганы Гасымовой, Азер Заде, лауреата международных конкурсов, пианистки Саиды Тагизаде и других артистов.