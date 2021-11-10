Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет дождливо, сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью составит 6-8, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Ночью и утром туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 9-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 2-6 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)