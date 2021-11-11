SOCAR эвакуировала 70 сотрудников с морских объектов из-за сильного ветра

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) накануне эвакуировала с морских объектов 70 сотрудников из-за сильного ветра.

Об этом сообщил в четверг заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов в ответ на запрос Trend.

Он отметил, что во время сильного ветра работы на открытых площадках приостанавливаются.

«По имеющейся информации, никто из сотрудников SOCAR не пострадал от последствий резкого ухудшения погоды», - отметил Ахмедов.

По его словам, компания в последнее время усилила контроль над соблюдением правил техники безопасности, и созданы ее структурные подразделения, эффективно обеспечивающие охрану труда.

По информации Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов на 21:00 10 ноября, максимальная скорость ветра в Баку составила 38, Маштаге - 35, на острове Гум – 32, в Бина – 28, на Нефтяных Камнях и острове Чилов – 29 метров в секунду. Высота волн на Каспии достигала 5,4 метра.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)