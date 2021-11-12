У азербайджанских гимнастов и тренеров высокий профессиональный уровень - главный тренер сборной Казахстана по батутной гимнастике

БАКУ/Trend/ - Не только у гимнастов, но и у тренерского состава сборной Азербайджана по батутной гимнастике высокий профессиональный уровень. Об этом сказал в пятницу Trend главный тренер сборной Казахстана по батутной гимнастике Сергей Вертянкин.

"Конечно, лидером сборной Азербайджана в прыжках на акробатической дорожке является Михаил Малкин. Он достойный спортсмен, который может бороться за медали на любом уровне. Но и молодое поколение азербайджанских гимнастов очень перспективное, как среди тех, кто выступает в прыжках на акробатической дорожке, так и в прыжках на батуте", - отметил тренер из Казахстана.

По словам Вертянкина, команда Республики Казахстан приехала на чемпионат мира в Баку в составе трех спортсменов, которые выступают в индивидуальных прыжках на батуте среди мужчин.

"Лидером в команде на данный момент является Данил Мусабаев из города Караганда, также в команде два гимнаста из города Усть-Каменогорск. Нашей задачей является попасть в финал, бороться за медаль, а также выйти в финал в командном первенстве", - заявил он.

Главный тренер сборной Казахстана по батутной гимнастике отметил, что в Национальной арене гимнастики в Баку созданы все необходимые условия для тренировок и проведения соревнований.

"В Баку часто проводятся Кубки мира, и организация соревнований всегда отличалась высоким уровнем. Здесь нас встречают очень радушно и доброжелательно. Сборной Казахстана всегда приятно тренироваться и выступать в Баку.

Для подготовки к предстоящему чемпионату мира нам создали хорошие условия, в Баку мы приехали за две недели до старта. У спортсменов хорошо прошла акклиматизация, мы тренируемся на хорошем новом оборудовании. Нас здесь все устраивает, поэтому мы всегда с удовольствием сюда приезжаем", - сказал Вертянкин.

Главный тренер также подчеркнул, что перед вылетом из Казахстана члены сборной прошли тестирование на COVID-19.

"Все спортсмены у нас вакцинированы. Также в Национальной арене гимнастики соблюдаются все необходимые при пандемии меры и правила", - заключил он.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке состоится в Баку 18-21 ноября. В соревновании примут участие около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Согласно предварительному расписанию чемпионата, в первые два дня пройдут классификационные соревнования, а в последние два дня состоятся финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступать в нескольких программах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)