МЧС Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемым ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана призывает граждан соблюдать необходимые правила безопасности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Во время прогнозируемого сильного ветра граждане не должны находиться рядом с временными строениями, строениями из легких конструкций, с рекламными щитами, не стоять под опорами ЛЭП и высокими деревьями, говорится в сообщении.

Также МЧС призвало население строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

По информации Национальной службы гидрометеорологии, ожидается, что погода в Азербайджане ухудшится с вечера 15 ноября. Завтра на территории страны ожидаются осадки и сильный ветер.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)