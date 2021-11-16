Тело подорвавшегося на мине жителя Агдама эвакуировано с территории
АГДАМ /Trend/ - Тело Агаева Заура Иса оглу, подорвавшегося вчера на мине в селе Тагибейли освобожденного от оккупации Агдамского района Азербайджана, эвакуировано с территории, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.
Тело погибшего передано его семье.
Напомним, что 15 ноября около 17 часов в Агдаме во время выпаса скота погиб, подорвавшись на мине, 41-летний житель села Тагибейли Агаев Заур Иса оглу.
В связи с произошедшим в Агдамской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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