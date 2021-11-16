Минздрав Азербайджана о ситуации с пандемией коронавируса в стране

БАКУ /Trend / - Ситуация с пандемией коронавируса в Азербайджане удовлетворительная.

Как сообщает Trend, об этом заявил первый замминистра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Он отметил, что ситуация стабилизируется.

"С января этого года успешно проводится вакцинационная кампания. Более 60 % населения получили обе дозы. Мы призываем людей, у которых прошло шесть месяцев после второй дозы, ввести третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Постепенно ситуация должна стабилизироваться. К сожалению, вирус подвергается мутации, в результате чего появляются новые штаммы", - заявил Теймур Мусаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)