Решения об иммунизации четвертой дозой вакцины от коронавируса пока нет - минздрав Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Решения об иммунизации четвертой дозой вакцины от коронавируса пока нет.
Об этом во вторник сказал журналистам первый замминистра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, сообщает Trend.
Он отметил, что это связано с текущей ситуацией: "Начиная с 15 августа, лица, которые шесть месяцев назад привились второй дозой вакцины, вакцинируются третьей дозой. Число лиц, привившихся третьей, бустерной дозой, растет. У них достаточно иммунитета, чтобы бороться с болезнью. Даже заражаясь, вакцинированные легче переносят болезнь".
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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