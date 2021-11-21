Чемпионат мира в Баку: гимнастка из Швеции заняла первое место в прыжках на двойном мини-батуте

БАКУ /Trend/ - Спортсменка из Швеции Лина Сьоеберг с результатом 70.900 балла заняла первое место на 35-ом чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте, сообщает в воскресенье Trend.

Второе место заняла представительница США Шелби Нобухара (70.000 балла), на третьем месте гимнастка из Испании Мелания Родригес (69.600 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)