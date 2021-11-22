В Азербайджане завершился турнир по мини-футболу с участием предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился турнир по мини-футболу, проведенный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана в партнерстве с ООО "Marsol" и при организации "Qolat Sport Services" и поддержке "Modern Hospital" с участием представителей субъектов предпринимательства и ряда госструктур.

Как сообщили Trend в понедельник в агентстве, в финальном этапе, прошедшем 21 ноября, первое место заняла команда "Kapital Bank", второе - "Mibella Mebel", третье - "Pimapen", четвертое место - команда Азербайджанского государственного рекламного агентства.

Победителям были вручены кубки, медали и подарки.

Отметим, что турнир по мини-футболу среди 32 команд, состоящих из представителей субъектов предпринимательства и госструктур, стартовал 26 сентября.

(Перевод: Нубар Кулузаде)