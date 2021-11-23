В Азербайджане выявлено еще 1 904 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 833 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 904 случая заражения коронавирусом, 1 833 человека вылечились, 29 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 576 703 случая заражения коронавирусной инфекцией, 541 327 человек вылечились, 7 686 - скончались, число активных больных составляет 27 690.

За последние сутки в стране проведено 12 194 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 461 573.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )