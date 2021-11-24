Членам семей 7 шехидов назначены социальные выплаты – минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Членам семей 7 азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении 16 ноября 2021 года, назначены социальные выплаты, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как отмечается, сотрудники министерства встретились с членами семей шехидов, проинформировали о льготах, предусмотренных для них законодательством.

Были собраны необходимые документы и назначены пятнадцать выплат четырнадцати членам семей 7 шехидов.

Отметим, что 16 ноября 2021 года в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении, стали шехидами военнослужащие азербайджанской армии - лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу, прапорщик Джаббаров Орхан Гатам оглу, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натик Юсиф оглу, солдаты Агаев Эльчин Марифат оглу, Ализаде Эльмин Самир оглу, Алиев Эльчин Рамиль оглу и Халилов Мурад Галиб оглу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)