Для студентов БГУ будут построены новые общежития

БАКУ /Trend/ - Проводится работа по строительству новых общежитий Бакинского государственного университета (БГУ).

Об этом сказал журналистам ректор БГУ Эльчин Бабаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что в рамках сотрудничества между государственным и частным секторами идет работа над проектом по строительству современного студенческого городка.

"Там смогут проживать не только студенты БГУ, но и студенты близлежащих университетов", - добавил ректор.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)