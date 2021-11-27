Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - гимнаст из России занял первое место в индивидуальных прыжках на батуте

БАКУ /Trend/ - Гимнаст Кирилл Козлов, представляющий Россию занял первое место на 28-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 17-21 год, сообщает в субботу Trend. Результат выступления российского гимнаста составил 58.325 балла.

Второе место занял Шунта Исеки (Япония) с результатом 57.980 балла, на третьем месте с результатом 57.900 балла расположился Себастьян Станкевич (Беларусь).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )