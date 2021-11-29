В БГУ 11 групп перешли на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) 11 групп перешли на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, сказала в понедельник Trend завотделом по связям с общественностью и информации БГУ Гюнель Оруджалиева.

Она отметила, что это группы химического, физического и юридического факультетов.

«Через 14 дней студенты этих групп вернутся к очным занятиям. Среди преподавателей не было зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом», - сказала Оруджалиева.

Она также прокомментировала посещаемость занятий иностранными студентами.

По словам завотделом, все иностранные студенты, обучающиеся в БГУ, смогли вернуться в Азербайджан.

«У нас нет студентов, которые из-за коронавируса не смогли приехать в Азербайджан», - добавила Оруджалиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)