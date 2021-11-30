Глава Национальной службы гидрометеорологии о погоде в Азербайджане в начале декабря

БАКУ /Trend/ - 30 ноября и в первые дни декабря страны региона будут находиться под влиянием атлантических циклонов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Она отметила, что приближающийся к Азербайджану холодный атмосферный фронт сначала будет способствовать усилению нехарактерного зиме юго-западного ветра.

"Скорость юго-западного ветра усилится до 15-20 м/с, временами порывы будут доcтигать 23-28м/с. Днем первого декабря максимальная скорость ветра усилится до 25-30 м/с. Такая погода сохранится до утра 2 декабря", - сказала она.

Тагиева отметила, что сегодня и завтра резкие колебания атмосферного давления будут неблагоприятны для метеозависимых лиц.

"Завтра осадки выпадут в основном в северных и западных районах, в отдельных регионах будут интенсивные осадки, в горных и предгорных районах пойдет снег, днем 2 декабря осадки постепенно прекратятся. Первого декабря преобладание юго-западного ветра до второй половины дня будет способствовать температуре, которая превысит норму, однако 2 декабря температура опустится на 5-8 градусов", - добавила Умайра Тагиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)