Акт об амнистии коснулся еще около 60 осужденных – Управление пробации Баку

БАКУ /Trend/ - Первого декабря в Управлении пробации города Баку прошло мероприятие в связи с объявленной ранее амнистией. Как отметил на мероприятии начальник управления Намиг Исмайлов, сегодня принято решение о применении акта амнистии еще к около 60 осужденным, сообщает в среду Trend.

«Освобожденные от наказания лица были приговорены к общественным работам, штрафам, исправительным работам. Из них 20, в том числе две женщины, были освобождены от наказания в Управлении пробации», - сказал Исмайлов.

Он добавил, что также освобождены от наказания два участника Отечественной войны.

По словам начальника управления, в числе освобожденных от наказания - 92 женщины и 566 мужчин.

Также среди освобожденных от наказания 47 лиц в возрасте старше 60 лет, отметил Исмайлов.

Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. До настоящего времени акт об амнистии коснулся до 1 500 человек. Ожидается, что амнистия в целом охватит 17 тысяч человек.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)