Разрабатывается план действий в рамках инициативы "Мир во имя культуры" - Анар Керимов

БАКУ / Trend / - Разрабатывается план действий в рамках инициативы "Мир во имя культуры".

Об этом, выступая на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в 2022 году в Баку состоится Форум по межкультурному диалогу.

"Надеюсь, что этот процесс сформирует устойчивую основу для наших будущих исследований. Азербайджан будет продвигать мир в рамках Бакинского процесса, а также на других международных аренах", - заявил министр культуры.

Он отметил, что инициатива "Мир во имя культуры" уже поддерживается, и в будущем концепция будет признана и принята на должном уровне.

"Мы надеемся, что заручимся поддержкой заинтересованных международных акторов. Разрабатывается план действий, в котором будут отражены важные моменты. Эта инициатива окажет нам поддержку в обеспечении мира и налаживании диалога. Мы верим в силу культуры и не сомневаемся, что в данной концепции будут содержаться и другие важные элементы процесса миростроительства", - сказал министр.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)