С 5 ноября акт об амнистии применен в отношении 1787 осужденных – минюст Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 5 ноября по 1 декабря 2021 года по Пенитенциарной службе минюста Азербайджана актом по амнистии были охвачены 1787 лиц.

Об этом сказала завотделом по правам человека и связям с общественностью минюста Айнур Сабитова, сообщает в пятницу Trend.

Новость обновляется