В Азербайджане могут быть повышены минимальные размеры ряда соцвыплат
БАКУ /Trend/ - Правительству Азербайджана представлены предложения по повышению минимальных размеров ряда социальных выплат.
Об этом председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишев сказал в передаче "Социальный час", сообщает в пятницу Trend.
"Минимальный размер пенсий вырос почти на 82%, среднемесячный размер пенсий - на 60%, среднемесячный размер пенсий по возрасту - на 53%, среднемесячный размер пособий тоже вырос почти вдвое - на 95%. Кроме того, размер адресной социальной помощи, полагающейся одной семье, также вырос на более чем 80", - заявил Мамишев.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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