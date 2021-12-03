В Азербайджане могут быть повышены минимальные размеры ряда соцвыплат

БАКУ /Trend/ - Правительству Азербайджана представлены предложения по повышению минимальных размеров ряда социальных выплат.

Об этом председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишев сказал в передаче "Социальный час", сообщает в пятницу Trend.

"Минимальный размер пенсий вырос почти на 82%, среднемесячный размер пенсий - на 60%, среднемесячный размер пенсий по возрасту - на 53%, среднемесячный размер пособий тоже вырос почти вдвое - на 95%. Кроме того, размер адресной социальной помощи, полагающейся одной семье, также вырос на более чем 80", - заявил Мамишев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)