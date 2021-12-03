В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №15 освобождены 7 человек - минюст Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №15 по Пенитенциарной службе освобождены семь человек.

Об этом сказала заведующая отделом по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, указанные лица освобождены от неотбытой части наказания.

Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы.

До настоящего времени амнистия коснулась 1 787 человек.

Ожидается, что акт об амнистии охватит в целом 15 тысяч человек.

Учреждениям по отбыванию наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)