БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 34 841 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 918, вторую - 5 077, третью, бустерную дозу - 25 846 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 639 817. Первую дозу вакцины получили 5 091 635, вторую - 4 583 569 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 964 613 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)