Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 34 841 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 918, вторую - 5 077, третью, бустерную дозу - 25 846 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 639 817. Первую дозу вакцины получили 5 091 635, вторую - 4 583 569 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 964 613 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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