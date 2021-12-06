Академия наук Азербайджана о демографических показателях Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - В 1990 году в Карабахе коэффициент естественного прироста на каждые 1 000 человек был на уровне 20,1, в Восточном Зангезуре – 19,9.

Как передает Trend, об этом директор Института географии имени академика Гасана Алиева АН Азербайджана, доктор географических наук Закир Эминов сказал на республиканской научно-практической конференции на тему "Географические проблемы устойчивого развития освобожденных территорий Азербайджана".

"Это выше среднего показателя по стране", - подчеркнул директор института.

По его словам, в 1990 году число детей, родившихся в Карабахе, составляло 13,5 тыс. человек, естественный прирост составлял 10,6 тыс человек. В Восточном Зангезуре число рожденных детей составляло 5,9 тыс. человек, природный рост - 4,5 тыс. человек.

"Таким образом, в годы независимости показатели рождаемости и естественного прироста среди людей с пропиской на освобожденных территориях постоянно повышались. Этот процесс продолжался до 2015-2016 гг. Поскольку сельское население составляло большинство, его показатели были выше среднего показателя по стране. В последнее время они снижаются", - подчеркнул директор института географии.

(Автор: Чингиз Сафарлди. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)