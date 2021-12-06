В Азербайджане акт об амнистии коснулся 16 иностранных граждан

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане акт об амнистии, объявленный в связи с Днем Победы, коснулся 16 иностранных граждан.

Об этом на брифинге, проведенном по выполнению органами прокуратуры решения об объявлении акта об амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы, сказал начальник Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Эльнур Мусаев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что из них 8 – граждане Грузии, по одному – России и Украины , 2 – Турции, 4 – Ирана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)