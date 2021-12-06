В Азербайджане в рамках амнистии освобожден 1 921 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках выполнения акта об амнистии, объявленной в связи с 8 ноября - Днем Победы, освобожден 1 921 человек.

Об этом сказал в понедельник начальник Управления по производству вне уголовного преследования Генеральной прокуратуры Эльнур Мусаев на брифинге, посвященном выполнению органами прокуратуры решения об объявлении акта об амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, из них 3 448 - мужчины, а 228 - женщины.

Отметим, что 5 ноября Милли Меджлис принял законопроект "Об объявлении амнистии ко Дню Победы". Решение вступило в силу со дня принятия.

Ожидается, что акт амнистии коснется в общей сложности 15 тысяч человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)