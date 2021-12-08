В Азербайджане с начала года соцвыплаты назначены 20 тыс. семей шехидов – Сахиль Бабаев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С начала нынешнего года соцвыплаты назначены 20 тысячам семей шехидов.

Об этом сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда YAŞAT по итогам года, сообщает Trend.

Министр также сообщил, что с начала года семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено до 2 600 квартир.

«Эта программа охватывает и граждан с инвалидностью, и других граждан из социально уязвимых категорий населения. С начала года программами психологической помощи были охвачены 10 тысяч человек. 1 082 участникам войны назначены различные программы реабилитации. Участники Отечественной войны, потерявшие верхние или нижние конечности, обеспечены современными протезами. В последующие 15 дней будет завершен процесс обеспечения протезами участников войны с ампутированными верхними или нижними конечностями», - сказал Бабаев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)