Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО)

Общество 9 декабря 2021 17:31 (UTC+04:00)
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, в состав которой входят руководители фондов, действующих при Вооруженных силах Турции, по приглашению Фонда YAŞAT находится с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

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Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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