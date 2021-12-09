Турецкие генералы находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, в состав которой входят руководители фондов, действующих при Вооруженных силах Турции, по приглашению Фонда YAŞAT находится с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

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