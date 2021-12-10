В Физули завершаются работы по восстановлению разрушенных домов – Trend TV

ФИЗУЛИ /Trend/ - В результате артиллерийских и ракетных обстрелов Армении во время 44-дневной Отечественной войны были разрушены сотни гражданских объектов в 11 азербайджанских городах и районах.

Сразу после победы в войне по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева начался ремонт домов и гражданских объектов, и менее чем за год ремонтно-восстановительные работы были завершены. В настоящее время завершаются ремонтно-строительные работы в Физулинском районе.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend на днях побывала в домах, заново отстроенных в Физулинском районе, и побеседовала с их владельцами.

Граждане рассказали, что государство построило для них современные дома, которые намного лучше прежних. Пострадавшие от вандализма врага мирные жители подчеркнули, что в самые трудные дни чувствовали внимание и заботу государства.

Отметим, что во время войны в Физулинском районе было разрушено более 10 населенных пунктов, включая город Горадиз. Наибольший ущерб вражеские обстрелы нанесли Горадизу, поселкам Алыханлы, Шюкюрбейли, Гарабаг, Арайатлы и Зобуджуг. 13 жилых домов и один нежилой объект были полностью разрушены, почти 360 строениям нанесен ущерб.

За прошедшее время здесь были заново отстроены и переданы в пользование гражданам 13 жилых домов и один нежилой объект. Ремонтные работы завершены в 358 из 360 поврежденных домов.

Помимо восстановления зданий, по поручению главы государства гражданам выплачены компенсации для приобретения предметов быта.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж из Физулинского района.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)