Проживание должников за границей создает трудности при исполнении дел в связи с алиментами - минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проживание должников за границей создает определенные трудности при исполнении дел в связи с алиментами.

Об этом сказала ведущий консультант контрольно - аналитического отдела Главного управления исполнения министерства юстиции Азербайджана Кямаля Ахмедова, передает в четверг Trend.

По ее словам, в некоторых случаях должник переезжает за границу до подачи заявления по алиментам.

"Если после приема документов к исполнению местожительство должника не определено, то по решению должностного лица принимаются меры по розыску. Если поиски должника на территории страны оказываются безрезультатными, то направляется обращение в связи с международным розыском. Заявитель также должен знать о том, что задержание и экстрадиция в зарубежных странах осуществляются только в связи с уголовными делами", - сказала Ахмедова.

Она также сообщила, что должники по алиментным делам за границей не задерживались и не экстрадировались.

"Даже если они объявлены в международный розыск, то только полиция зарубежных стран принимает меры по их обнаружению и информирует нас об этом. Мы также призываем заявителей в этом случае обращаться в суд определенной страны. После обращения в суд делается запрос на исполнение решения на территории этой страны посредством международных каналов", - сказала Ахмедова.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)