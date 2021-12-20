Определяется процедура регистрации умерших за границей граждан Азербайджана

БАКУ / Trend / - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в Семейный кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении, сообщает в понедельник Trend.

Пункт 65.5 Кодекса приведен в новой редакции:

- Выписка, вступившего в законную силу постановления суда о лишении родительских прав, подтвержденная усиленной электронной подписью судьи, в течение 3 дней посредством информационной системы «Электронный суд» вносится в информационную базу соответствующего органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Данный пункт Семейного кодекса без поправки определяет, что суд после вступления в законную силу постановления о лишении родительских прав должен не позднее чем за 3 дня отправить выписку этого постановления в соответствующий орган исполнительной власти.

Еще одно изменение относится к процедуре регистрации смерти гражданина Азербайджана, умершего за границей. В связи с этим в Кодекс добавляется новая статья - 195.2.

Согласно новой статье, в случаях, когда гражданин Азербайджана, лицо без гражданства, постоянно проживающее в Азербайджане, или иностранец умер в другой стране и смерть не была зарегистрирована в компетентных органах данной страны или в органе (учреждении), установленном соответствующим органом исполнительной власти (учреждением), регистрация смерти будет осуществляться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти (учреждением) на основании выданного в данной стране медокумента, подтверждающего факт смерти.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)