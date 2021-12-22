Завтра в Баку ожидается снежная и ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, которые местами перейдут в мокрый снег и снег, порывистый северо-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 3 градусов тепла, днем - 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами прогнозируются туман и снег, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3, днем - 3-8 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, в высокогорье - 10-15, днем - 0-3 градуса мороза.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)