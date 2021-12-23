В Азербайджане по амнистии прекращено производство по уголовным делам в отношении 140 лиц (версия 2)

(первая версия в 11:23)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с актом об амнистии до 1 декабря 2021 года органы прокуратуры и правоохранительные органы Азербайджана прекратили производство по уголовным делам в отношении 140 лиц, сообщает в четвергTrend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"В СМИ и соцсетях под хештегом "gününrəqəmi" размещается информация о цифрах, отражающих работу органов прокуратуры. Сегодняшняя цифра - 140. Так, за январь-ноябрь 2021 года в связи с применением акта об амнистии органы прокуратуры прекратили производство по уголовным делам в отношении 140 лиц. Для получения той или иной информации о работе органов прокуратуры рекомендуется следить за страницами в соцсетях", - говорится в информации.

Напомним, что 5 ноября 2021 года Милли Меджлис (парламент) принял законопроект "Об объявлении амнистии ко Дню Победы". Решение вступило в силу со дня принятия.

Ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности 15 тысяч человек.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)