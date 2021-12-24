Строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается ускоренными темпами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги I технической категории Ахмедбейли-Физули-Шуша, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных сел и районов, продолжается ускоренными темпами. Фундамент автодороги был заложен во время поездки Президента Ильхама Алиева в Физулинский район 14 января, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"На дороге продолжается строительство семи тоннелей, включая тоннель, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 июня на участке трассы, проходящем через село Дашалты. Тоннели имеют условные названия T1A (3 340 м), T1 (314,9 м), T2 (556,9 м), T3 (680,3 м), T4 (540,6 м), T5 (454,8 м) и T6 (446,3 м).

В тоннеле T1A проведены земляные работы на глубину 350 метров, в тоннеле T2 они завершаются. В тоннеле T3 строительные работы только начались. В тоннелях T4 и T5 земляные работы завершены, и обеспечено движение транспорта. В тоннеле T6 земляные работы проведены на глубину 130 метров.

Кроме того, на дороге от трассы Ахмедбейли-Физули-Шуша до источника «Иса булагы» начались работы по строительству тоннеля протяженностью 1 335 метров.

Суммарная длина всех тоннелей проекта составляет 7 668 метров. В тоннеле T4 завершена установка гидроизоляционной системы.

На автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается строительство девяти виадуков, семи автомобильных мостов, 11 подземных переходов, 59 водоотводов. Она будет состоять из четырех и шести полос движения и проходить через крупные населенные пункты.

Ее строительство ведут Госагентство автомобильных дорог, субподрядное ООО Azvirt, турецкие компании Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət и Cengiz İnşaat Sənaye və Ticarət", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, что автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 километра начинается от магистрали М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и проходит через освобожденные Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)