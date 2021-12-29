В 2021 году в Азербайджане посажены 2 млн деревьев - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане посажены 2 млн деревьев.

Об этом в среду на пресс-конференции сказал замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает Trend.

Он отметил, что в том числе один миллион деревьев посажен в рамках «Зеленого марафона».

«В этом году мы планировали посадить 2 млн деревьев, и сделали это, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. В следующем году министерство планирует посадить три миллиона деревьев», - сказал замминистра.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)