В Азербайджане продлен срок выплаты надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Продлен срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно - поликлиническую помощь больным COVID-19 в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения Баку.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, надбавки к заработной плате этой категории медицинских работников будут начисляться до 1 января 2022 года.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)