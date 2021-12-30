Сабаильские школьники, принявшие активное участие в международных олимпиадах, награждены грамотами (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ -30 декабря в Исполнительной власти Сабаильского района прошла встреча с сабаильскими школьниками, показавшими высокие результаты на международных олимпиадах. В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов, должностные лица районной администрации, директора школ и учащиеся.

Открывая мероприятие, глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов поздравил участников с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Глава Исполнительной власти отметил, что в нашей стране предпринимаются все шаги для воспитания молодежи в духе патриотизма, реализации новаторских идей, созданы необходимых условий повышения их роли в общественно-политической жизни.

«Один из величайших вкладов нашей независимости - это среда, созданная для обучения и всестороннего развития молодого поколения в национальном духе. Победа в 44-дневной Отечественной войне вошла в историю как сила азербайджанской молодежи. Сегодня государственная забота о молодежи Азербайджана - это политика завтрашнего дня и успеха, эта политика служит формированию здорового и интеллектуального поколения. Все это дает повод с большей уверенностью смотреть в будущее азербайджанской молодежи»,- добавил он.

Затем Почетными грамотами главы исполнительной власти Сабаильского района были награждены студенты, победившие в международных соревнованиях по спорту, музыке и знаниям, а также группа студентов Азербайджанского государственного педагогического университета и Азербайджанской государственной морской академии, принявшая участие в качестве волонтеров в Евро-2020.

Молодежь удостоенная наград поделилась своими впечатлениями.

В конце была сделана памятная фотография со студентами и педагогами.