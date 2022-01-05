В праздничные дни электрички Баку-Сумгайыт перевезли более 21 тыс. пассажиров
БАКУ /Trend/ - В дни новогодних праздников электрички Баку-Сумгайыт перевезли свыше 21 400 пассажиров, сообщили в среду в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в ответ на запрос Trend.
«В праздники электропоезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге, работали по графику нерабочих дней. В этот период электрички перевозили около 3 500-5 000 пассажиров в день. В обычные дни они перевозят от 14 тысяч до 16 тысяч пассажиров», - сказали в ЗАО.
Отметим, что в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом в Азербайджане дни с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года включительно были объявлены нерабочими.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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