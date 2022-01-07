Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами прогнозируется дождь, ночью и утром местами туман, порывистый северо-западный ветер, сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80, днем - 55-65 процентов.

Завтра вечером в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.