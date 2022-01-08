Минтруда Азербайджана о процедуре присвоения участникам Отечественной войны соответствующего звания и назначения Президентской пенсии

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года проводится работа по присвоению звания "Ветеран войны", выдаче соответствующего удостоверения и назначения Президентской пенсии участникам 44-дневной войны, сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В соответствии с законодательством, министерства обороны, внутренних дел, юстиции, по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Президента, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Государственное агентство по охране стратегических объектов и другие структуры должны согласовать с Кабинетом министров список лиц, проходивших у них службу (работу) и принявших участие в боях за территориальную целостность Азербайджанской Республики с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, после чего этим лицам будет присвоено звание "Ветеран войны" и выдано соответствующее удостоверение, отмечается в сообщении.

Эти структуры внесут сведения о лицах, которым присвоено звание "Ветеран войны" и выдано удостоверение, в подсистему Zəfər министерства труда и социальной защиты населения. На заключительном этапе минтруда на основании этих данных назначит ежемесячную Президентскую пенсию (в размере 80 манатов) лицам, удостоенным звания "Ветеран войны", говорится в сообщении ведомства.

Назначение пенсии будет осуществляться посредством электронной системы - без обращения и предоставления документов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)