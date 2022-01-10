Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу

БАКУ /Trend/ - Бывший исполнительный директор упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугар Сафарли и бывший сотрудник фонда Надир Мамедов подали апелляционные жалобы на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям, сообщает в понедельник Trend.

В апелляционной жалобе Вугар Сафарли просит вынести ему оправдательный приговор и снять арест с имущества.

Отметим, что Вугар Сафарли был приговорен к 10 с половиной, а Надир Мамедов - к шести годам лишения свободы.

Суд назначил условное наказание другим обвиняемым - Беньямину Исмаилову, Адалату Велиеву, Намику Гаджиеву, Бахтияру Фатуллаеву, Тамкину Халилову, Тельману Тахирову, Валеху Оруджеву, Шахину Ибрагимову и Тахине Ягубовой с отбыванием испытательного срока.

Отметим, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено следствие по уголовному делу в связи с незаконными действиями должностных лиц Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях в фонде Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов, а также еще семь человек по предварительному сговору путем злоупотребления должностными полномочиями присвоили 18,5 миллиона манатов государственных средств, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана.

В ходе предварительного следствия была возмещена часть нанесенного материального ущерба, а также наложен арест на имущество и банковские вклады обвиняемых.

Потерпевшим по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)