БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 27 376 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 345, вторую - 2 739, третью, бустерную дозу - 22 292 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 648 496. Первую дозу вакцины получили 5 198 072, вторую - 4 712 091 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 738 333 человека.